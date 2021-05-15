Картинки дня: 15 мая 2021 года, суббота

Лодочная пристань и Олимпийские горы в Сиэтле
Необычный автомобиль во время квалификации Four Wide Nationals на автодроме ZMax Dragway в Конкорде, Северная Каролина
Национальный институт антропологии и истории Мексики показал останки нового вида динозавра Tlatolophus galorum, возрастом 72 млн лет
Сотрудник службы пограничного контроля кидает камушки на дальность с мигрантами, ищущими убежища в Техасе
Очередь из желающих сделать прививку от коронавируса у Американского музея естественной истории в Нью-Йорке
Репетиция королевского балета перед выступление в Лондоне после ослабления коронавирусных ограничений
Туристы в забавных шляпах-грибах рассматривают памятник первому президенту США в Вашингтоне
Последствия торнадо в китайском Ухане
Проекция в бразильском городе Фос-ду-Игуасу в память о жертвах израильско-палестинского конфликта