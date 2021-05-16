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Здоровье
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Колумнисты
Происшествия
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16 мая 2021 13:32
В Слободе у братьев Стерлиговых 14 и 15 мая в очередной раз гуляла ярмарка «новых русских крестьян»
Иван МАКЕЕВ
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