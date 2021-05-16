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16 мая 2021 14:35

Демонстрационные учения спасателей в рамках ХIII Международного салона «Комплексная безопасность»

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ