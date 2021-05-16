Картинки дня: 16 мая 2021 года, воскресенье

Рапсовые поля во Франции
Члены Объединенного движения за вакцинацию перед статуей Христа в Рио-де-Жанейро, на которую спроецировали слова «Вакцина спасает»
Гостья ежегодных скачек Preakness Stakes на американском ипподроме Пимлико
Бразилец Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера и стал новым чемпионом UFC
Ребенок наблюдает за аквариумистом, сажающим спасенные от незаконной продажи кораллы в 7-метровом рифовом аквариуме в Лондонском зоопарке
Строящийся дом в Маунт-Лорел, штат Нью-Джерси, США
Туристы в Чарынском каньоне (Алматинская область, Казахстан)
Военные и спецслужбы готовятся к прибытию президента Джо Байдена с супругой на военную базу Национальной гвардии ВВС США в Нью-Касле
Болельщики «Бешикташа» празднуют победу в турецкой Суперлиге