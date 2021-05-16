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16 мая 2021 18:16

Картинки дня: 16 мая 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS

Рапсовые поля во Франции

Члены Объединенного движения за вакцинацию перед статуей Христа в Рио-де-Жанейро, на которую спроецировали слова «Вакцина спасает»

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