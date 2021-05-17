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17 мая 2021 15:10

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.

Музей авиации Северного морского флота в Сафоново Мурманской области. В Музее представлены военные самолеты и зенитное оружие стоявшие на вооружении.