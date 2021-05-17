Картинки дня: 17 мая 2021 года, понедельник

Первые выходные в Барселоне после отмены ЧП, который был введен в октябре из-за пандемии COVID-19 прошли шумно и весело
Первые совместные учения сухопутных войска Японии, Франции и США проходят на территории Японии в юго-западном регионе страны. На учениях под названием ARC21 совместные сухопутные силы отрабатывают тактику защиты удаленных островов
Грузовой железнодорожный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошёл с рельсов недалеко от американского города Сибли (штат Айова)
Радуга над полем в Каширском районе Подмосковья
Жители Тайваня скупают продукты в супермаркетах на фоне роста числа случаев заражения COVID-19
Израильская бомбардировка сектора Газа продолжается седьмой день подряд, в воскресенье в результате атак погибли по меньшей мере 26 палестинцев, десятки получили ранения
Открытие международного конкурса песни “Евровидение-2021” состоялось в Роттердаме. Россию на этом конкурсе представит певица Manizha
Шесть человек погибли, еще 218 пострадали из-за торнадо, обрушившегося на печально знаменитый китайский город Ухань в провинции Хубэй
В Великобритании начался третий этап ослабления ограничений в период пандемии COVID-19