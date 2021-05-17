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17 мая 2021 20:41

Москву накрыла рекордная жара

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ

Москву накрыла рекордная жара