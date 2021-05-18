Картинки дня: 18 мая 2021 года, вторник

Сегодня в городе Балтийске прошли торжества, посвященные 318-й годовщине со дня основания старейшего флота России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил центр вакцинации против COVID-19 в лондонском районе Ислингтон
Израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа
Власти Испании мобилизовали армию после прибытия в Сеуту рекордного числа нелегальных мигрантов
Летние веранды кафе, ресторанов и баров во Франции готовятся к открытию 19 мая
По меньшей мере 18 человек стали жертвами тропического циклона "Тауктае" в Индии
В дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, пришли с обыском силовики. Сам Кличко в коментарии журналистам сообщил, что силовики пришли в его дом когда его там не было
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств
Американский предприниматель Маск посетил недалеко от Берлина место строительства своего первого в Европе завода по производству электрокаров Tesla