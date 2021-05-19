Картинки дня: 19 мая 2021 года, среда

Работа французского уличного художника и фотографа JR установлена на площади Трокадеро в Париже
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане
Акция протеста ретейлеров перед Ведомством федерального канцлера в Берлине
Молния ударила в здание Лахта-центра в Санкт-Петербурге
Парижский Лувр открылся после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19
Певица Mанижа, представляющая Россию на «Евровидении», выступила в полуфинале конкурса с песней Russian Woman
На Сицилии вновь началось извержение вулкана Этна
По меньшей мере 18 человек стали жертвами тропического циклона "Тауктае" в Индии
Моска продолжает бить температурные рекорды