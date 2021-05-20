Картинки дня: 20 мая 2021 года, четверг

Президент США Джо Байден выступил на выпускной церемонии в Академии береговой охраны
Масштабные лесные пожары охватили Коринфский регион на юге Греции
Несколько сотен водителей такси устроили акцию протеста в Барселоне, начав медленное движение автоколонной в центре города. Таксисты требуют создать специальное общедоступное приложение для оказания своих услуг
ВВС Израиля продолжают наносить авиаудары по сектору Газа на фоне международных усилий по урегулированию конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Рейкьявике
"Пари Сен-Жермен" выиграл Кубок Франции по футболу, обыграв "Монако"
Масштабные акции протеста, развернувшиеся по всей Колумбии, не утихают уже в течение двух с половиной недель
Президент Украины Владимир Зеленский провел трехчасовую пресс-конференцию, посвященную итогам его второго года работы на посту главы государства
В Исландии продолжает извергаться вулкан Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес. Наблюдается его повышенная активность после шести тысяч лет сна