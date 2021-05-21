Картинки дня: 21 мая 2021 года, пятница

На космодроме Восточный идёт подготовка к новому пуску ракеты для британской компании OneWeb. Предварительная дата запуска – 27 мая. Сейчас началась общая сборка ракеты
Премьер-министр Борис Джонсон посетил авианосец королевских ВМС Великобритании "Королева Елизавета" в Портсмуте
В Греции разгорелся крупный лесной пожар, который уже уничтожил порядка 2 тысяч гектаров леса
Сборная России победила в своем первом матче на Чемпионате мира по хоккею. Повержены чехи — 4:3
Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу
Спецназ Бельгии ищет военнослужащего ультраправых взглядов, угрожавшего ведущему вирусологу страны
Первая тренировка сборной России по футболу перед Евро-2020 прошла в Новогорске
Сильный шторм бушует у западного берга Англии
Репетиция финала международного конкурса песни "Евровидение-2021" прошла в Роттердаме