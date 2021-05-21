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21 мая 2021 18:30

Картинки дня: 21 мая 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS

На космодроме Восточный идёт подготовка к новому пуску ракеты для британской компании OneWeb. Предварительная дата запуска – 27 мая. Сейчас началась общая сборка ракеты

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