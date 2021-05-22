Картинки дня: 22 мая 2021 года, суббота

Сильный ветер бушевал в британской столице Лондоне
В частном зоопарке в Казани родился редчайший кенгуру-альбинос. Новорожденная - девочка, ее назвали Алисой
Вновь полыхает Калифорния. Территория, охваченная пожаром в Санта-Барбаре, уже превысила 20 гектаров
Специалисты космодрома «Восточный» завершили общую сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б» с пакетом спутников британской компании OneWeb
Первый день чемпионата мира-2021 по хоккею сразу же принес сенсационный результат. Команда Канады всухую проиграла Латвии — 0:2
Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу
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В Миннеаполисе мужчина с топором ночью разрушил стихийный мемориал памяти Джорджа Флойда, убитого американским полицейским при задержании
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