Картинки дня: 23 мая 2021 года, воскресенье

Большие панды из зоопарка Вашингтона снова позируют перед камерами. Зверинец открылся после года карантина
В Санкт-Петербург привезли кубок чемпионата Европы по футболу. Сопровождал трофей знаменитый французский футболист, чемпион Европы и мира Давид Трезеге
Жителей конголезского города Гома эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
Сборная России со счетом 7:1 обыграла команду Британии в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии
Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение - 2021", заняла девятое место
Последний звонок прозвенел для выпускников в школах России
В столице Германии Берлине полицейские произвели около 200 временных задержаний в ходе акции протеста противников ограничительных мер по COVID-19
Миллиарды красноглазых цикад начали выбираться из-под земли в некоторых районах Соединенных Штатов Америки. Большую часть жизни цикады проводят под землей и лишь раз в несколько лет поднимаются на поверхность
Ежегодные учения Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Higashi Fuji проходят у подножия Фудзиямы