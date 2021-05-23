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23 мая 2021 18:58

Фестиваль малой авиации "Небо: теория и практика" в Подмосковье

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ

Фестиваль малой авиации "Небо: теория и практика" в Подмосковье