Картинки дня: 24 мая 2021 года, понедельник

Победителем «Гран-при Монако» в рамках чемпионата «Формулы-1» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Billboard Music Awards 2021
Военные учения проходят в китайской провинции Анхой
Цветущая сирень в Киева
Центральный парк в Нью-Йорке во время пандемии
"Лилль" на выезде обыграл "Анже" со счетом 2:1 в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции по футболу и занял первое место в турнирной таблице по итогам сезона
Кабина фуникулера с людьми рухнула с огромной высоты в итальянской провинции Пьемонт, в результате чего погибли 12 человек
Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома в Демократической республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго
В Китае во время ультрамарафона на 100 км насмерть замерз 21 бегун. Марафон стартовал в солнечный день, но к обеду погодные условия резко изменились. Организаторы остановили соревнования, так как спортсмены начали переохлаждаться