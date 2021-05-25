Картинки дня: 25 мая 2021 года, вторник

Празднование победы ФК "Лилль", впервые за 10 лет выигравшего чемпионат Франции по футболу
В регионах желтой зоны Италии открываются фитнес-клубы в рамках смягчения антикоронавирусных ограничений
Гиббон прогуливается по парку миниатюр в бахчисарайском зоопарке
В годовщину гибели Джорджа Флойда от рук полицейского в американском Миннеаполисе на марш памяти вышли несколько сотен человек
Сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:3 в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею
В Демократической Республике Конго произошло извержение одного из самых опасных вулканов в мире – Ньирагонго. Лава подошла к домам двухмиллионного города Гома
В Колумбии продолжаются манифестации против налоговой реформы
Сирия готовится к президентским выборам, которые пройдут 26 мая
Опубликованы кадры с основателем Nexta Романом Протасевичем, который в настоящее время содержится в СИЗО. Он утверждает, что сотрудники правоохранительных органов относятся к нему максимально корректно