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26 мая 2021 11:42

Картинки дня: 26 мая 2021 года, среда

REUTERSREUTERS

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние 26 мая в 4:52 по московскому времени — это явление называют суперлунием

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