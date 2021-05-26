Картинки дня: 26 мая 2021 года, среда

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние 26 мая в 4:52 по московскому времени — это явление называют суперлунием
Тренировка испанского "Вильярреаля" перед финалом Лиги Европы УЕФА с английским "Манчестер Юнайтед" в Гданьске
Буддисты всего мира отмечают праздник Весак в честь рождения, просветления и смерти Будды
В столицу съехались тысячи людей из разных провинций Ирака. Огромной колонной они прошли по центральным улицам и площадям города. Сторонники оппозиции требовали найти убийц гражданских активистов
Президентские выборы проходят сегодня в Сирии
На контейнеровозе X-Press Pearl недалеко от порта Коломбо Шри-Ланка, который перевозил 25 тонн азотной кислоты, прогремел взрыв. Сообщается о двух пострадавших в результате инцидента
129-ю годовщину со дня рождения экс-президента Югославии Иосипа Броз Тито отмечают в Белграде
С восточного побережья Индии эвакуировали почти 3,5 миллиона человек из-за циклона "Яас"
Продолжается визит принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин в Шотландию