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26 мая 2021 15:33

Мурманск и Североморск глазами фотокорреспондента "Комсомольской Правды" Владимира Веленгурина

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый атомный ледокол "Ленин"