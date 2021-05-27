Картинки дня: 27 мая 2021 года, четверг

"Вильярреал" в финале Лиги Европы УЕФА в серии пенальти обыграл "Манчестер Юнайтед"
Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают официальное путешествие по Шотландии. И в начале третьего дня совместного тура супруги отправились на пляж, где позанималась наземным яхтингом
Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Дании в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира в Риге. Результат матча — 3:0
Суперлуна на фоне греческой столице Афины
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Голландские судьи начали осмотр реконструкции разбившегося в 2014 году на Украине Boeing
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По меньше мере десять миллионов человек оказались в зоне стихийного бедствия в восточных индийских штатах, на которые обрушился циклон «Яас»
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