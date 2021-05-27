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27 мая 2021 10:54

Картинки дня: 27 мая 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS

"Вильярреал" в финале Лиги Европы УЕФА в серии пенальти обыграл "Манчестер Юнайтед"

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают официальное путешествие по Шотландии. И в начале третьего дня совместного тура супруги отправились на пляж, где позанималась наземным яхтингом

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