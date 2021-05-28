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28 мая 2021 13:08

Картинки дня: 28 мая 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Вышедшая из берегов Темза подтопила улицы Лондона

Вышедшая из берегов Темза подтопила улицы Лондона

Продолжается визит принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин в Шотландию

Продолжается визит принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин в Шотландию

Артиллерийские подразделения Вооружённых сил Украины провели учения возле границы с Крымом

Артиллерийские подразделения Вооружённых сил Украины провели учения возле границы с Крымом

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

Президент США Джо Байден ест мороженое во время рабочей поездки в штат Огайо

Президент США Джо Байден ест мороженое во время рабочей поездки в штат Огайо

Судьи окружного суда Гааги, рассматривающие дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, изучают реконструкцию лайнера на базе ВВС Нидерландов

Судьи окружного суда Гааги, рассматривающие дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, изучают реконструкцию лайнера на базе ВВС Нидерландов

Не менее 6 человек погибли в результате обрушения на восточное побережье Индии циклона "Яас"

Не менее 6 человек погибли в результате обрушения на восточное побережье Индии циклона "Яас"

Мигранты из Центральной Америки пересекают реку Рио-Гранде на границе Мексики и США в районе техасского города Дель-Рио

Мигранты из Центральной Америки пересекают реку Рио-Гранде на границе Мексики и США в районе техасского города Дель-Рио

Японское грузовое судно "Бякко" столкнулось с небольшим танкером ULSAN PIONEER, зарегистрированным на Маршалловых островах. Инцидент произошел во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку

Японское грузовое судно "Бякко" столкнулось с небольшим танкером ULSAN PIONEER, зарегистрированным на Маршалловых островах. Инцидент произошел во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку