Картинки дня: 28 мая 2021 года, пятница

Вышедшая из берегов Темза подтопила улицы Лондона
Продолжается визит принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин в Шотландию
Артиллерийские подразделения Вооружённых сил Украины провели учения возле границы с Крымом
Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
Президент США Джо Байден ест мороженое во время рабочей поездки в штат Огайо
Судьи окружного суда Гааги, рассматривающие дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, изучают реконструкцию лайнера на базе ВВС Нидерландов
Не менее 6 человек погибли в результате обрушения на восточное побережье Индии циклона "Яас"
Мигранты из Центральной Америки пересекают реку Рио-Гранде на границе Мексики и США в районе техасского города Дель-Рио
Японское грузовое судно "Бякко" столкнулось с небольшим танкером ULSAN PIONEER, зарегистрированным на Маршалловых островах. Инцидент произошел во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку