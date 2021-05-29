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29 мая 2021 16:27

Картинки дня: 29 мая 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Выпускной в Военно-морской академии США в Аннаполисе

Выпускной в Военно-морской академии США в Аннаполисе

Туристы любуются видами Тбилиси с воздушного шара

Туристы любуются видами Тбилиси с воздушного шара

Девочка читает Коран на фоне Купола Скалы - мусульманского святилища над камнем Основания на Храмовой горе в Иерусалиме

Девочка читает Коран на фоне Купола Скалы - мусульманского святилища над камнем Основания на Храмовой горе в Иерусалиме

«Барселона» вырвала победу у «Милана» (84:82) в «Финале четырех» Евролиги

«Барселона» вырвала победу у «Милана» (84:82) в «Финале четырех» Евролиги

Восход солнца над крупнейшим в мире водно-болотном угодьем в Поконе, Бразилия

Восход солнца над крупнейшим в мире водно-болотном угодьем в Поконе, Бразилия

В ходе протестов в Колумбии сгорела стоянка с конфискованными за нарушение правил дорожного движения мотоциклами

В ходе протестов в Колумбии сгорела стоянка с конфискованными за нарушение правил дорожного движения мотоциклами

Презентация индийского электрического спорткара Mahindra Funster на выставке India Auto Expo 2020 в Большой Нойд

Презентация индийского электрического спорткара Mahindra Funster на выставке India Auto Expo 2020 в Большой Нойд

Вид с дрона на Эшридж Хаус - дворец с 700-летней историей в 37 км к северо-западу от Лондона

Вид с дрона на Эшридж Хаус - дворец с 700-летней историей в 37 км к северо-западу от Лондона

Кубок мира по скалолазанию в Солт-Лейк-Сити

Кубок мира по скалолазанию в Солт-Лейк-Сити