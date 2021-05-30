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30 мая 2021 13:39

Картинки дня: 30 мая 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Лондонский «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и стал победителем Лиги чемпионов-2020/21

Лондонский «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и стал победителем Лиги чемпионов-2020/21

Президент России Владимир Путин ждет белорусского коллегу Александра Лукашенко для неформальной беседы во время морской прогулки в Сочи

Президент России Владимир Путин ждет белорусского коллегу Александра Лукашенко для неформальной беседы во время морской прогулки в Сочи

Ретро-автомобиль на выставке «Мечта о Москвиче» на ВДНХ в Москве

Ретро-автомобиль на выставке «Мечта о Москвиче» на ВДНХ в Москве

Феминистки вышли на митинг в Мехико

Феминистки вышли на митинг в Мехико

Пустой трамвай на улицах Мельбурна, где введена семидневная изоляция из-за коронавируса

Пустой трамвай на улицах Мельбурна, где введена семидневная изоляция из-за коронавируса

На автодроме «Муджелло» прошел шестой этап MotoGP Гран-При Италии 2021

На автодроме «Муджелло» прошел шестой этап MotoGP Гран-При Италии 2021

Паром загорелся в провинции Северное Малуку, Индонезия

Паром загорелся в провинции Северное Малуку, Индонезия

Первый матч второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» - «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) посетили 17 400 зрителей - это рекорд сезона НХЛ

Первый матч второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» - «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) посетили 17 400 зрителей - это рекорд сезона НХЛ

Акция протеста против президента Бразилии Жаира Болсонару в Сан-Паулу

Акция протеста против президента Бразилии Жаира Болсонару в Сан-Паулу