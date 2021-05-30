Картинки дня: 30 мая 2021 года, воскресенье

Лондонский «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и стал победителем Лиги чемпионов-2020/21
Президент России Владимир Путин ждет белорусского коллегу Александра Лукашенко для неформальной беседы во время морской прогулки в Сочи
Ретро-автомобиль на выставке «Мечта о Москвиче» на ВДНХ в Москве
Феминистки вышли на митинг в Мехико
Пустой трамвай на улицах Мельбурна, где введена семидневная изоляция из-за коронавируса
На автодроме «Муджелло» прошел шестой этап MotoGP Гран-При Италии 2021
Паром загорелся в провинции Северное Малуку, Индонезия
Первый матч второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» - «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) посетили 17 400 зрителей - это рекорд сезона НХЛ
Акция протеста против президента Бразилии Жаира Болсонару в Сан-Паулу