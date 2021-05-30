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31 мая 2021 8:15

Картинки дня: 31 мая 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Бегун под струей охлаждающей влаги во время марафона в Омске.

Бегун под струей охлаждающей влаги во время марафона в Омске.

Болельщики китайской футбольной сборной на трибунах отборочного матча к чемпионату мира.

Болельщики китайской футбольной сборной на трибунах отборочного матча к чемпионату мира.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во время игры Открытого чемпионата Франции.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во время игры Открытого чемпионата Франции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвенчался со своей 33-летней невестой Кэрри Саймондс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвенчался со своей 33-летней невестой Кэрри Саймондс.

Эвакуация больного коронавирусом в Непале.

Эвакуация больного коронавирусом в Непале.

Голливудский актер Стивен Сигал получил удостоверение члена партии «Справедливая Россия — За правду».

Голливудский актер Стивен Сигал получил удостоверение члена партии «Справедливая Россия — За правду».

В столичном Гостином дворе прошел 18-й московский Венский бал.

В столичном Гостином дворе прошел 18-й московский Венский бал.

Плакат во время митинга противников президента Болсонару в Бразилии.

Плакат во время митинга противников президента Болсонару в Бразилии.

Болельщики лондонского ФК "Челси" отметили триумф "аристократов" в Лиге чемпионов УЕФА.

Болельщики лондонского ФК "Челси" отметили триумф "аристократов" в Лиге чемпионов УЕФА.