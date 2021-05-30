Картинки дня: 31 мая 2021 года, понедельник

Бегун под струей охлаждающей влаги во время марафона в Омске.
Болельщики китайской футбольной сборной на трибунах отборочного матча к чемпионату мира.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова во время игры Открытого чемпионата Франции.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвенчался со своей 33-летней невестой Кэрри Саймондс.
Эвакуация больного коронавирусом в Непале.
Голливудский актер Стивен Сигал получил удостоверение члена партии «Справедливая Россия — За правду».
В столичном Гостином дворе прошел 18-й московский Венский бал.
Плакат во время митинга противников президента Болсонару в Бразилии.
Болельщики лондонского ФК "Челси" отметили триумф "аристократов" в Лиге чемпионов УЕФА.