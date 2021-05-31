Картинки дня: 1 июня 2021 года, вторник

Работа выездного пункта вакцинации в подмосковном дачном посёлке.
Даниил Медведев впервые в карьере вышел во второй раунд турнира Ролан Гаррос.
В Елабуге стартовало серийное производство представительских автомобилей Aurus.
В Таиланде устроили торжественную церемонию возвращения на родину древних произведений искусства, украденных более 60 лет назад и найденных в США.
В одной из ливийских клиник практикуют лечение большого количества болезней при помощи пчелиных укусов.
Команда болида, победившего в престижной гонке "Индианаполис 500" празднует с болельщиками свой триумф.
Участница памятного концерта, посвященного гибели Джорджа Флойда в штате Миннесота.
Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» стал победителем Финала четырех Евролиги.
У берегов Шри-Ланки больше недели ушло на тушение пожара, возникшего на борту морского контейнеровоза.