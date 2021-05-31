Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
1 июня 2021 9:00

Картинки дня: 1 июня 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Работа выездного пункта вакцинации в подмосковном дачном посёлке.

Работа выездного пункта вакцинации в подмосковном дачном посёлке.

Даниил Медведев впервые в карьере вышел во второй раунд турнира Ролан Гаррос.

Даниил Медведев впервые в карьере вышел во второй раунд турнира Ролан Гаррос.

В Елабуге стартовало серийное производство представительских автомобилей Aurus.

В Елабуге стартовало серийное производство представительских автомобилей Aurus.

В Таиланде устроили торжественную церемонию возвращения на родину древних произведений искусства, украденных более 60 лет назад и найденных в США.

В Таиланде устроили торжественную церемонию возвращения на родину древних произведений искусства, украденных более 60 лет назад и найденных в США.

В одной из ливийских клиник практикуют лечение большого количества болезней при помощи пчелиных укусов.

В одной из ливийских клиник практикуют лечение большого количества болезней при помощи пчелиных укусов.

Команда болида, победившего в престижной гонке "Индианаполис 500" празднует с болельщиками свой триумф.

Команда болида, победившего в престижной гонке "Индианаполис 500" празднует с болельщиками свой триумф.

Участница памятного концерта, посвященного гибели Джорджа Флойда в штате Миннесота.

Участница памятного концерта, посвященного гибели Джорджа Флойда в штате Миннесота.

Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» стал победителем Финала четырех Евролиги.

Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» стал победителем Финала четырех Евролиги.

У берегов Шри-Ланки больше недели ушло на тушение пожара, возникшего на борту морского контейнеровоза.

У берегов Шри-Ланки больше недели ушло на тушение пожара, возникшего на борту морского контейнеровоза.