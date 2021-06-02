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3 июня 2021 8:52

Картинки дня: 3 июня 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Российский теннисист Даниил Медведев на кортах Открытого чемпионата Франции.

Российский теннисист Даниил Медведев на кортах Открытого чемпионата Франции.

Сгоревший у берегов Шри-Ланки контейнеровоз с ядовитыми химикатами начал погружаться под воду.

Сгоревший у берегов Шри-Ланки контейнеровоз с ядовитыми химикатами начал погружаться под воду.

В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум.

В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум.

В честь Дня Республики небо над Римом расчертили в цвета итальянского флага.

В честь Дня Республики небо над Римом расчертили в цвета итальянского флага.

Житель Сеула катается на вейкборде под городским мостом.

Житель Сеула катается на вейкборде под городским мостом.

Вечерняя игра Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

Вечерняя игра Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

Компания "Бош" провела для журналистов в Германии презентацию нового производства полупроводниковых компонентов.

Компания "Бош" провела для журналистов в Германии презентацию нового производства полупроводниковых компонентов.

Один из ярких экспонатов на дизайнерском биеннале в Лондоне.

Один из ярких экспонатов на дизайнерском биеннале в Лондоне.

В американском городе Талса вспомнили жертв кровавого расового погрома, который произошел 100 лет назад и стал одним из крупнейших в истории США.

В американском городе Талса вспомнили жертв кровавого расового погрома, который произошел 100 лет назад и стал одним из крупнейших в истории США.