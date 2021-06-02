Картинки дня: 3 июня 2021 года, четверг

Российский теннисист Даниил Медведев на кортах Открытого чемпионата Франции.
Сгоревший у берегов Шри-Ланки контейнеровоз с ядовитыми химикатами начал погружаться под воду.
В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум.
В честь Дня Республики небо над Римом расчертили в цвета итальянского флага.
Житель Сеула катается на вейкборде под городским мостом.
Вечерняя игра Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.
Компания "Бош" провела для журналистов в Германии презентацию нового производства полупроводниковых компонентов.
Один из ярких экспонатов на дизайнерском биеннале в Лондоне.
В американском городе Талса вспомнили жертв кровавого расового погрома, который произошел 100 лет назад и стал одним из крупнейших в истории США.