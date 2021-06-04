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Коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
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Телевизор
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4 июня 2021 9:12
В Гостином дворе открылась XXVI Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва 2021»
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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