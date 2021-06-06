Картинки дня: 6 июня 2021 года, воскресенье

В Венеции люди протестом встретили возврат к докоронавирусной жизни. Сотни горожан высыпали на набережную и освистали первый с начала пандемии входящий в лагуну круизный лайнер
В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 1:0
Президент Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру III в Гатчинском дворце
В Сальвадоре проход международные соревнования серфенгистов Surfing Games 2021
Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
День памяти погибших во время войны между Севером и Югом прошел в Южной Корее
Экс-президент США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии США. Это первое его масштабное появление на подобного рода площадках в 2021 году
В Венесуэле проходит массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V"
На месте бывшей школы для детей индейцев были обнаружены останки 215 несовершеннолетних, в том числе малышей до трёх лет