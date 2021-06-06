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6 июня 2021 11:50

Картинки дня: 6 июня 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
В Венеции люди протестом встретили возврат к докоронавирусной жизни. Сотни горожан высыпали на набережную и освистали первый с начала пандемии входящий в лагуну круизный лайнер

В Венеции люди протестом встретили возврат к докоронавирусной жизни. Сотни горожан высыпали на набережную и освистали первый с начала пандемии входящий в лагуну круизный лайнер

В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 1:0

В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 1:0

Президент Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру III в Гатчинском дворце

Президент Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру III в Гатчинском дворце

В Сальвадоре проход международные соревнования серфенгистов Surfing Games 2021

В Сальвадоре проход международные соревнования серфенгистов Surfing Games 2021

Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

День памяти погибших во время войны между Севером и Югом прошел в Южной Корее

День памяти погибших во время войны между Севером и Югом прошел в Южной Корее

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии США. Это первое его масштабное появление на подобного рода площадках в 2021 году

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии США. Это первое его масштабное появление на подобного рода площадках в 2021 году

В Венесуэле проходит массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V"

В Венесуэле проходит массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V"

На месте бывшей школы для детей индейцев были обнаружены останки 215 несовершеннолетних, в том числе малышей до трёх лет

На месте бывшей школы для детей индейцев были обнаружены останки 215 несовершеннолетних, в том числе малышей до трёх лет