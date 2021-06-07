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7 июня 2021 10:35

Картинки дня: 7 июня 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Мероприятия по случаю 77-летия высадки союзников в Нормандии проходят во Франции

Мероприятия по случаю 77-летия высадки союзников в Нормандии проходят во Франции

Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею-2021

Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею-2021

В Китае начался единый государственный экзамен для поступления в высшие учебные заведения - гаокао

В Китае начался единый государственный экзамен для поступления в высшие учебные заведения - гаокао

Пляжи Испании открылись после карантина

Пляжи Испании открылись после карантина

На Шри-Ланку обрушились мощные ливни, вызвав сильные наводнения и оползни. По последним данным, жертвами стихиного бедствия стали по меньшей мере 14 человек

На Шри-Ланку обрушились мощные ливни, вызвав сильные наводнения и оползни. По последним данным, жертвами стихиного бедствия стали по меньшей мере 14 человек

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес из Мексики стал победителем шестого этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Азербайджана

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес из Мексики стал победителем шестого этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Азербайджана

По меньшей мере 32 человека погибли и 64 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов на юге Пакистана

По меньшей мере 32 человека погибли и 64 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов на юге Пакистана

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Белоруссии Викторию Азаренко в матче четвертого круга Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Белоруссии Викторию Азаренко в матче четвертого круга Roland Garros

В Венецию прибытие первого с начала пандемии круизного лайнера встретили массовыми протестами. Сотни жителей вышли на набережные, требуя запретить заход огромных кораблей в центр города

В Венецию прибытие первого с начала пандемии круизного лайнера встретили массовыми протестами. Сотни жителей вышли на набережные, требуя запретить заход огромных кораблей в центр города