Картинки дня: 7 июня 2021 года, понедельник

Мероприятия по случаю 77-летия высадки союзников в Нормандии проходят во Франции
Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею-2021
В Китае начался единый государственный экзамен для поступления в высшие учебные заведения - гаокао
Пляжи Испании открылись после карантина
На Шри-Ланку обрушились мощные ливни, вызвав сильные наводнения и оползни. По последним данным, жертвами стихиного бедствия стали по меньшей мере 14 человек
Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес из Мексики стал победителем шестого этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Азербайджана
По меньшей мере 32 человека погибли и 64 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов на юге Пакистана
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Белоруссии Викторию Азаренко в матче четвертого круга Roland Garros
В Венецию прибытие первого с начала пандемии круизного лайнера встретили массовыми протестами. Сотни жителей вышли на набережные, требуя запретить заход огромных кораблей в центр города