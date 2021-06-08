Картинки дня: 8 июня 2021 года, вторник

В Майами прошел поединок между бывшим чемпион мира Флойдом Мейвезером и популярным ютубером Логаном Полом. Он продлился все восемь раундов и закончился ничьей. Бой был выставочным, поэтому не предполагал обязательного выявления сильнейшего