Картинки дня: 8 июня 2021 года, вторник

Протестующие в Канаде снесли памятник одному из создателей системы школ-интернатов для детей из коренного населения Эгертону Райерсону после демонстрации в память о детях, чьи останки нашли на территории бывшей школы для детей индейцев
Итальянский регион Венето перешел в белую зону, в которой снимают введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения
Молодежная сборная Германии стала победительницей чемпионата Европы в возрастной категории U21. В финале, который прошел в столице Словении Любляне, немецкая молодежка переиграла сверстников из Португалии со счетом 1:0
В Майами прошел поединок между бывшим чемпион мира Флойдом Мейвезером и популярным ютубером Логаном Полом. Он продлился все восемь раундов и закончился ничьей. Бой был выставочным, поэтому не предполагал обязательного выявления сильнейшего
Медики спасают детеныша морского льва, найденого у побережья Калифорнии
На Шри-Ланке 15 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений и оползней
В результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Пакистана погибли более 32 человек
В Перу несогласные с результатами президентских выборов устроили беспорядки
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике. Он председательствовал на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, на котором обсуждался созыв пленума ЦК