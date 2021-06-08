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8 июня 2021 11:55

Картинки дня: 8 июня 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Протестующие в Канаде снесли памятник одному из создателей системы школ-интернатов для детей из коренного населения Эгертону Райерсону после демонстрации в память о детях, чьи останки нашли на территории бывшей школы для детей индейцев

Протестующие в Канаде снесли памятник одному из создателей системы школ-интернатов для детей из коренного населения Эгертону Райерсону после демонстрации в память о детях, чьи останки нашли на территории бывшей школы для детей индейцев

Итальянский регион Венето перешел в белую зону, в которой снимают введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения

Итальянский регион Венето перешел в белую зону, в которой снимают введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения

Молодежная сборная Германии стала победительницей чемпионата Европы в возрастной категории U21. В финале, который прошел в столице Словении Любляне, немецкая молодежка переиграла сверстников из Португалии со счетом 1:0

Молодежная сборная Германии стала победительницей чемпионата Европы в возрастной категории U21. В финале, который прошел в столице Словении Любляне, немецкая молодежка переиграла сверстников из Португалии со счетом 1:0

В Майами прошел поединок между бывшим чемпион мира Флойдом Мейвезером и популярным ютубером Логаном Полом. Он продлился все восемь раундов и закончился ничьей. Бой был выставочным, поэтому не предполагал обязательного выявления сильнейшего

В Майами прошел поединок между бывшим чемпион мира Флойдом Мейвезером и популярным ютубером Логаном Полом. Он продлился все восемь раундов и закончился ничьей. Бой был выставочным, поэтому не предполагал обязательного выявления сильнейшего

Медики спасают детеныша морского льва, найденого у побережья Калифорнии

Медики спасают детеныша морского льва, найденого у побережья Калифорнии

На Шри-Ланке 15 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений и оползней

На Шри-Ланке 15 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений и оползней

В результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Пакистана погибли более 32 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Пакистана погибли более 32 человек

В Перу несогласные с результатами президентских выборов устроили беспорядки

В Перу несогласные с результатами президентских выборов устроили беспорядки

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике. Он председательствовал на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, на котором обсуждался созыв пленума ЦК

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике. Он председательствовал на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, на котором обсуждался созыв пленума ЦК