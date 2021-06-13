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13 июня 2021 16:25

Картинки дня: 13 июня 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании Red Arrows выступает во время саммита «Большой семерки»

Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании Red Arrows выступает во время саммита «Большой семерки»

В финском городе Эспоо проходят муниципальные выборы

В финском городе Эспоо проходят муниципальные выборы

Люди собираются в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке - кто покататься, кто на митинг

Люди собираются в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке - кто покататься, кто на митинг

Кортеж Джо Байдена припарковался возле церкви в Сент-Айвсе во время саммита G7

Кортеж Джо Байдена припарковался возле церкви в Сент-Айвсе во время саммита G7

Еженедельная акция протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Еженедельная акция протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Гора Святого Михаила в английском графстве Корнуолл на рассвете

Гора Святого Михаила в английском графстве Корнуолл на рассвете

В Бразилиа мальчик развешивает футболки с именем президента Жаира Болсонару накануне Кубка Америки по футболу

В Бразилиа мальчик развешивает футболки с именем президента Жаира Болсонару накануне Кубка Америки по футболу

Тренировка сборной Польши перед первым матчем на Евро-2020

Тренировка сборной Польши перед первым матчем на Евро-2020

Чемпионат NCAA по легкой атлетике проходит на стадионе Хейворд на северо-западе США

Чемпионат NCAA по легкой атлетике проходит на стадионе Хейворд на северо-западе США