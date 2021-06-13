Картинки дня: 13 июня 2021 года, воскресенье

Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании Red Arrows выступает во время саммита «Большой семерки»
В финском городе Эспоо проходят муниципальные выборы
Люди собираются в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке - кто покататься, кто на митинг
Кортеж Джо Байдена припарковался возле церкви в Сент-Айвсе во время саммита G7
Еженедельная акция протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Гора Святого Михаила в английском графстве Корнуолл на рассвете
В Бразилиа мальчик развешивает футболки с именем президента Жаира Болсонару накануне Кубка Америки по футболу
Тренировка сборной Польши перед первым матчем на Евро-2020
Чемпионат NCAA по легкой атлетике проходит на стадионе Хейворд на северо-западе США