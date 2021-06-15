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16 июня 2021 9:37

Картинки дня: 16 июня 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Военно-морские силы Шри-Ланки при поддержке волонтеров ведут очистку побережья острова от нефти и обломков затонувшего судна X-Press Pearl.

Военно-морские силы Шри-Ланки при поддержке волонтеров ведут очистку побережья острова от нефти и обломков затонувшего судна X-Press Pearl.

Венгерские болельщики смотрят, как португальцы забивают с пенальти второй мяч в игре чемпионата Европы. К разочарованию фанатов, первую игру турнира венгры проиграли 0:3.

Венгерские болельщики смотрят, как португальцы забивают с пенальти второй мяч в игре чемпионата Европы. К разочарованию фанатов, первую игру турнира венгры проиграли 0:3.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы по футболу, дважды отличившись в игре против сборной Венгрии.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы по футболу, дважды отличившись в игре против сборной Венгрии.

Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где 16 июня состоятся переговоры с Владимиром Путиным.

Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где 16 июня состоятся переговоры с Владимиром Путиным.

В бухте Стамбула турецкие власти пытаются очистить море от специфического фитопланктона, ставшего большой проблемой пляжного сезона этого года.

В бухте Стамбула турецкие власти пытаются очистить море от специфического фитопланктона, ставшего большой проблемой пляжного сезона этого года.

Впервые за два года пандемии в Великобритании прошли королевские скачки Royal Ascot.

Впервые за два года пандемии в Великобритании прошли королевские скачки Royal Ascot.

На стенде выставки "Оружие и Безопасность 2021", открывшейся в Киеве.

На стенде выставки "Оружие и Безопасность 2021", открывшейся в Киеве.

В Сенате США почтили память 600 тысяч американцев, ставших жертвами коронавируса.

В Сенате США почтили память 600 тысяч американцев, ставших жертвами коронавируса.

Сотни старателей приезжают в южноафриканскую деревню КвалХити после того, как здесь обнаружилось месторождение алмазов.

Сотни старателей приезжают в южноафриканскую деревню КвалХити после того, как здесь обнаружилось месторождение алмазов.