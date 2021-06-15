Картинки дня: 16 июня 2021 года, среда

Военно-морские силы Шри-Ланки при поддержке волонтеров ведут очистку побережья острова от нефти и обломков затонувшего судна X-Press Pearl.
Венгерские болельщики смотрят, как португальцы забивают с пенальти второй мяч в игре чемпионата Европы. К разочарованию фанатов, первую игру турнира венгры проиграли 0:3.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы по футболу, дважды отличившись в игре против сборной Венгрии.
Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где 16 июня состоятся переговоры с Владимиром Путиным.
В бухте Стамбула турецкие власти пытаются очистить море от специфического фитопланктона, ставшего большой проблемой пляжного сезона этого года.
Впервые за два года пандемии в Великобритании прошли королевские скачки Royal Ascot.
На стенде выставки "Оружие и Безопасность 2021", открывшейся в Киеве.
В Сенате США почтили память 600 тысяч американцев, ставших жертвами коронавируса.
Сотни старателей приезжают в южноафриканскую деревню КвалХити после того, как здесь обнаружилось месторождение алмазов.