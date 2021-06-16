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16 июня 2021 16:28

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак

Кинологическая служба МЧС России, в преддверии своего 25-летия, продемонстрировала журналистам элементы подготовки собак