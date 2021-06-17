Картинки дня: 17 июня 2021 года, четверг

Представитель коренных народов Амазонии во время протестов против планов бразильского правительства по демаркации границ заповедных территорий.
Каталонские националисты сжигают портрет короля Испании во время визита Филиппа VI в Барселону.
В английском городе Аскот впервые после начала пандемии прошли знаменитые Королевские скачки, посетительницам которых по традиции нужна шляпка.
Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин провели переговоры в Женеве.
Журналисты общаются с работницей виллы Ла Гранж в Женеве перед началом российско-американского саммита.
Спасатели выносят тело пострадавшего от землетрясения в провинции Цинхай на севере Китая.
Перед матчем "Франция - Германия" чемпионата Европы по футболу на поле приземлился активист Гринпис.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жонглирует шарами для лотереи для привившихся от коронавируса граждан штата.