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17 июня 2021 8:44

Картинки дня: 17 июня 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Представитель коренных народов Амазонии во время протестов против планов бразильского правительства по демаркации границ заповедных территорий.

Представитель коренных народов Амазонии во время протестов против планов бразильского правительства по демаркации границ заповедных территорий.

Каталонские националисты сжигают портрет короля Испании во время визита Филиппа VI в Барселону.

Каталонские националисты сжигают портрет короля Испании во время визита Филиппа VI в Барселону.

В английском городе Аскот впервые после начала пандемии прошли знаменитые Королевские скачки, посетительницам которых по традиции нужна шляпка.

В английском городе Аскот впервые после начала пандемии прошли знаменитые Королевские скачки, посетительницам которых по традиции нужна шляпка.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин провели переговоры в Женеве.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин провели переговоры в Женеве.

Журналисты общаются с работницей виллы Ла Гранж в Женеве перед началом российско-американского саммита.

Журналисты общаются с работницей виллы Ла Гранж в Женеве перед началом российско-американского саммита.

Спасатели выносят тело пострадавшего от землетрясения в провинции Цинхай на севере Китая.

Спасатели выносят тело пострадавшего от землетрясения в провинции Цинхай на севере Китая.

Перед матчем "Франция - Германия" чемпионата Европы по футболу на поле приземлился активист Гринпис.

Перед матчем "Франция - Германия" чемпионата Европы по футболу на поле приземлился активист Гринпис.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жонглирует шарами для лотереи для привившихся от коронавируса граждан штата.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жонглирует шарами для лотереи для привившихся от коронавируса граждан штата.