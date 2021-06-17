Картинки дня: 18 июня 2021 года, пятница

Болельщик сборной команды Бельгии на трибунах чемпионата Европы.
Наездники проносятся перед трибунами во время Королевских скачек в Аскоте, Англия.
Болельщик сборной Северной Македонии во время игры чемпионата Европы по футболу.
Кадеты военного училища во время выпуска в Донецке.
Группа Coldplay во время выступления на вечернем шоу телекорпорации NBC в Нью-Йорке.
Капитан сборной Словакии по футболу Марек Гамшик на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
Вакцинация от коронавируса в одном из торговых центров в Москве.
Китайская ракета «Чанчжэн-2F» с тремя космонавтами на борту пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» успешно стартовала к строящейся КНР орбитальной станции.
Президент США Джо Байден поделился с журналистами впечатлениями о российско-американском саммите в Женеве.