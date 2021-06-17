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18 июня 2021 9:21

Картинки дня: 18 июня 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Болельщик сборной команды Бельгии на трибунах чемпионата Европы.

Болельщик сборной команды Бельгии на трибунах чемпионата Европы.

Наездники проносятся перед трибунами во время Королевских скачек в Аскоте, Англия.

Наездники проносятся перед трибунами во время Королевских скачек в Аскоте, Англия.

Болельщик сборной Северной Македонии во время игры чемпионата Европы по футболу.

Болельщик сборной Северной Македонии во время игры чемпионата Европы по футболу.

Кадеты военного училища во время выпуска в Донецке.

Кадеты военного училища во время выпуска в Донецке.

Группа Coldplay во время выступления на вечернем шоу телекорпорации NBC в Нью-Йорке.

Группа Coldplay во время выступления на вечернем шоу телекорпорации NBC в Нью-Йорке.

Капитан сборной Словакии по футболу Марек Гамшик на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Капитан сборной Словакии по футболу Марек Гамшик на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Вакцинация от коронавируса в одном из торговых центров в Москве.

Вакцинация от коронавируса в одном из торговых центров в Москве.

Китайская ракета «Чанчжэн-2F» с тремя космонавтами на борту пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» успешно стартовала к строящейся КНР орбитальной станции.

Китайская ракета «Чанчжэн-2F» с тремя космонавтами на борту пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» успешно стартовала к строящейся КНР орбитальной станции.

Президент США Джо Байден поделился с журналистами впечатлениями о российско-американском саммите в Женеве.

Президент США Джо Байден поделился с журналистами впечатлениями о российско-американском саммите в Женеве.