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19 июня 2021 12:48

Картинки дня: 19 июня 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Премьера фильма "Форсаж 9" состоялась в Лос-Анджелесе

Премьера фильма "Форсаж 9" состоялась в Лос-Анджелесе

Один человек погиб в результате подтоплений, образовавшихся в Ялте из-за проливных дождей

Один человек погиб в результате подтоплений, образовавшихся в Ялте из-за проливных дождей

В Китае идет подготовка к военному параду, по случаю столетия образования Коммунистической партии

В Китае идет подготовка к военному параду, по случаю столетия образования Коммунистической партии

Власти Португалии ограничили въезд и выезд из Лиссабона в выходные дни из-за роста случаев заражения COVID-19

Власти Португалии ограничили въезд и выезд из Лиссабона в выходные дни из-за роста случаев заражения COVID-19

Шведские болельщики прошли маршем по Санкт-Петербургу перед матчем их сборной с командой из Словакии

Шведские болельщики прошли маршем по Санкт-Петербургу перед матчем их сборной с командой из Словакии

Жаркая погода в датской столице Копенгагене

Жаркая погода в датской столице Копенгагене

Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» прошли пролив Босфор и отправились на учения в Средиземное море

Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» прошли пролив Босфор и отправились на учения в Средиземное море

Пара из Харькова, сковавшая свои руки цепью на четыре месяца для того, чтобы попасть в Книгу рекордов, рассталась. Бывшие возлюбленные признались, что, если бы не цепь, их отношения закончились бы гораздо раньше

Пара из Харькова, сковавшая свои руки цепью на четыре месяца для того, чтобы попасть в Книгу рекордов, рассталась. Бывшие возлюбленные признались, что, если бы не цепь, их отношения закончились бы гораздо раньше

Митинг сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна прошел в Ереване

Митинг сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна прошел в Ереване