Картинки дня: 19 июня 2021 года, суббота

Премьера фильма "Форсаж 9" состоялась в Лос-Анджелесе
Один человек погиб в результате подтоплений, образовавшихся в Ялте из-за проливных дождей
В Китае идет подготовка к военному параду, по случаю столетия образования Коммунистической партии
Власти Португалии ограничили въезд и выезд из Лиссабона в выходные дни из-за роста случаев заражения COVID-19
Шведские болельщики прошли маршем по Санкт-Петербургу перед матчем их сборной с командой из Словакии
Жаркая погода в датской столице Копенгагене
Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» прошли пролив Босфор и отправились на учения в Средиземное море
Пара из Харькова, сковавшая свои руки цепью на четыре месяца для того, чтобы попасть в Книгу рекордов, рассталась. Бывшие возлюбленные признались, что, если бы не цепь, их отношения закончились бы гораздо раньше
Митинг сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна прошел в Ереване