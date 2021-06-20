Картинки дня: 20 июня 2021 года, воскресенье

Торжественная церемония выпуска курсантов Военно-морской академии прошла в Калининграде
В японском городе Аидзувакамацу на статую буддийской богини милосердия Каннон надели тканевую маску весом 35 кг. Размер маски - пять метров в длину и четыре - в ширину
Первый с марта 2020 года круизный лайнер Mein Schiff 2 с немецкими туристами на борту прибыл в Испанию
Спасатели продолжают устранять последствия непогоды, обрушившейся в пятницу на Ялту. Подтопленными остаются 36 домов, воду откачали из 28 домовладений
Венгерские болельщики празднуют ничью их команды со сборной Франции на Чемпионате Европы по футболу
В Москве прошел съезд «Единой России»
Самолет Let L-410 ДОСААФ России потерпел крушение в района аэродрома Танай (Кемерово). Воздушное судно выполняло тренировочный полет со спортсменами-парашютистами
Пожар на складе пиротехники случился в районе Лужнецкой набережной в Москве
Сборная России по водному поло заняла третье место в Мировой лиге. В матче за бронзу россиянки обыграли соперниц из Канады со счетом 10:8