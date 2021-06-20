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20 июня 2021 10:12

Картинки дня: 20 июня 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Торжественная церемония выпуска курсантов Военно-морской академии прошла в Калининграде

Торжественная церемония выпуска курсантов Военно-морской академии прошла в Калининграде

В японском городе Аидзувакамацу на статую буддийской богини милосердия Каннон надели тканевую маску весом 35 кг. Размер маски - пять метров в длину и четыре - в ширину

В японском городе Аидзувакамацу на статую буддийской богини милосердия Каннон надели тканевую маску весом 35 кг. Размер маски - пять метров в длину и четыре - в ширину

Первый с марта 2020 года круизный лайнер Mein Schiff 2 с немецкими туристами на борту прибыл в Испанию

Первый с марта 2020 года круизный лайнер Mein Schiff 2 с немецкими туристами на борту прибыл в Испанию

Спасатели продолжают устранять последствия непогоды, обрушившейся в пятницу на Ялту. Подтопленными остаются 36 домов, воду откачали из 28 домовладений

Спасатели продолжают устранять последствия непогоды, обрушившейся в пятницу на Ялту. Подтопленными остаются 36 домов, воду откачали из 28 домовладений

Венгерские болельщики празднуют ничью их команды со сборной Франции на Чемпионате Европы по футболу

Венгерские болельщики празднуют ничью их команды со сборной Франции на Чемпионате Европы по футболу

В Москве прошел съезд «Единой России»

В Москве прошел съезд «Единой России»

Самолет Let L-410 ДОСААФ России потерпел крушение в района аэродрома Танай (Кемерово). Воздушное судно выполняло тренировочный полет со спортсменами-парашютистами

Самолет Let L-410 ДОСААФ России потерпел крушение в района аэродрома Танай (Кемерово). Воздушное судно выполняло тренировочный полет со спортсменами-парашютистами

Пожар на складе пиротехники случился в районе Лужнецкой набережной в Москве

Пожар на складе пиротехники случился в районе Лужнецкой набережной в Москве

Сборная России по водному поло заняла третье место в Мировой лиге. В матче за бронзу россиянки обыграли соперниц из Канады со счетом 10:8

Сборная России по водному поло заняла третье место в Мировой лиге. В матче за бронзу россиянки обыграли соперниц из Канады со счетом 10:8