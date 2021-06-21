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21 июня 2021 11:02

Картинки дня: 21 июня 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Пляжная идиллия в Албании

Пляжная идиллия в Албании

Российская теннисистка Людмила Самсонова впервые выиграла турнир WTA. В финальном матче турнира в Берлине спортсменка победила швейцарку Белинду Бенчич

Российская теннисистка Людмила Самсонова впервые выиграла турнир WTA. В финальном матче турнира в Берлине спортсменка победила швейцарку Белинду Бенчич

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Уэльса в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф с первого места в группе, набрав девять очков в трёх матчах

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Уэльса в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф с первого места в группе, набрав девять очков в трёх матчах

В Милане состоялся показ новой коллекции весна\лето бренда Etro

В Милане состоялся показ новой коллекции весна\лето бренда Etro

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен победил в гонке на этапе Гран-при «Формулы-1» во Франции

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен победил в гонке на этапе Гран-при «Формулы-1» во Франции

Массовое занятие прошло в Нью-Йорке по случаю международного Дня йоги

Массовое занятие прошло в Нью-Йорке по случаю международного Дня йоги

Сегодня День летнего солнцестояния — самый длинный день в году. По этому случаю туристы и язычники приехали в Стоунхендж, где местные друиды проводили свои обряды

Сегодня День летнего солнцестояния — самый длинный день в году. По этому случаю туристы и язычники приехали в Стоунхендж, где местные друиды проводили свои обряды

Минимум 9 детей и один взрослый погибли в Алабаме при столкновении нескольких автомобилей. Причиной ДТП, по данным местных властей стали погодные условия

Минимум 9 детей и один взрослый погибли в Алабаме при столкновении нескольких автомобилей. Причиной ДТП, по данным местных властей стали погодные условия

Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 53,92% голосов на парламентских выборах в Армении

Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 53,92% голосов на парламентских выборах в Армении