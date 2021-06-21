Картинки дня: 21 июня 2021 года, понедельник

Пляжная идиллия в Албании
Российская теннисистка Людмила Самсонова впервые выиграла турнир WTA. В финальном матче турнира в Берлине спортсменка победила швейцарку Белинду Бенчич
Сборная Италии одержала победу над национальной командой Уэльса в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф с первого места в группе, набрав девять очков в трёх матчах
В Милане состоялся показ новой коллекции весна\лето бренда Etro
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен победил в гонке на этапе Гран-при «Формулы-1» во Франции
Массовое занятие прошло в Нью-Йорке по случаю международного Дня йоги
Сегодня День летнего солнцестояния — самый длинный день в году. По этому случаю туристы и язычники приехали в Стоунхендж, где местные друиды проводили свои обряды
Минимум 9 детей и один взрослый погибли в Алабаме при столкновении нескольких автомобилей. Причиной ДТП, по данным местных властей стали погодные условия
Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 53,92% голосов на парламентских выборах в Армении