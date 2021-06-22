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22 июня 2021 11:42

Картинки дня: 22 июня 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Празднование андо-амазонского нового 5529 года в день летнего солнцестояния в Боливии

Празднование андо-амазонского нового 5529 года в день летнего солнцестояния в Боливии

Жан-Мишель Жар выступил на музыкальном фестивале Fete de la Musique в Париже

Жан-Мишель Жар выступил на музыкальном фестивале Fete de la Musique в Париже

Акции против коронавирусных ограничений продолжаются в Лондоне

Акции против коронавирусных ограничений продолжаются в Лондоне

На Мамаевом кургане в Волгограде подсветили монумент Родина-мать, по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны

На Мамаевом кургане в Волгограде подсветили монумент Родина-мать, по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны

Торнадо обрушился на американский штат Иллинойс

Торнадо обрушился на американский штат Иллинойс

Сборная России в последнем туре группового этапа Евро-2020 потерпела крупное поражение от Дании и завершила своё выступление на турнире

Сборная России в последнем туре группового этапа Евро-2020 потерпела крупное поражение от Дании и завершила своё выступление на турнире

В Москве и московской области на фоне аномальной жары ввели «оранжевый» уровень опасности. Такая погода в европейской части России продлится как минимум до выходных

В Москве и московской области на фоне аномальной жары ввели «оранжевый» уровень опасности. Такая погода в европейской части России продлится как минимум до выходных

В Нью-Йорке на аукцион Sotheby’s выставлен грушевидный бриллиант весом более ста каратов

В Нью-Йорке на аукцион Sotheby’s выставлен грушевидный бриллиант весом более ста каратов

Всероссийская акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны в Петербурге

Всероссийская акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны в Петербурге