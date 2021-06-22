Картинки дня: 22 июня 2021 года, вторник

Празднование андо-амазонского нового 5529 года в день летнего солнцестояния в Боливии
Жан-Мишель Жар выступил на музыкальном фестивале Fete de la Musique в Париже
Акции против коронавирусных ограничений продолжаются в Лондоне
На Мамаевом кургане в Волгограде подсветили монумент Родина-мать, по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны
Торнадо обрушился на американский штат Иллинойс
Сборная России в последнем туре группового этапа Евро-2020 потерпела крупное поражение от Дании и завершила своё выступление на турнире
В Москве и московской области на фоне аномальной жары ввели «оранжевый» уровень опасности. Такая погода в европейской части России продлится как минимум до выходных
В Нью-Йорке на аукцион Sotheby’s выставлен грушевидный бриллиант весом более ста каратов
Всероссийская акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны в Петербурге