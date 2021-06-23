Картинки дня: 23 июня 2021 года, среда

В деревне Окунево в Омской области прошел традиционный праздник, посвященный дню летнего солнцестояния. Ежегодно он собирает множество людей — деревня становится местом притяжения туристов со всей страны
В Петербурге насался сезон "Белых" ночей
В Волгограде прошла акция «Огненные картины войны», по случаю 80-летнего юбилея начала Великой Отечественной войны
Торнадо обрушился на канадский Квебек
В зоопарке Токио появились на свет детеныши большой панды
На Чемпионате Европы по футболу сборная Англии со счетом 1:0 победила команду Чехии
Ликвидация последствий сильного циклона продолжается в Ялте
Президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Состоялся первый в истории Китая телемост с орбитальной станцией. Председатель КНР Си Цзиньпин пообщался с тремя тайконавтами — первым экипажем Китайской космической станции