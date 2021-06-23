Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
23 июня 2021 13:01

Картинки дня: 23 июня 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
В деревне Окунево в Омской области прошел традиционный праздник, посвященный дню летнего солнцестояния. Ежегодно он собирает множество людей — деревня становится местом притяжения туристов со всей страны

В деревне Окунево в Омской области прошел традиционный праздник, посвященный дню летнего солнцестояния. Ежегодно он собирает множество людей — деревня становится местом притяжения туристов со всей страны

В Петербурге насался сезон "Белых" ночей

В Петербурге насался сезон "Белых" ночей

В Волгограде прошла акция «Огненные картины войны», по случаю 80-летнего юбилея начала Великой Отечественной войны

В Волгограде прошла акция «Огненные картины войны», по случаю 80-летнего юбилея начала Великой Отечественной войны

Торнадо обрушился на канадский Квебек

Торнадо обрушился на канадский Квебек

В зоопарке Токио появились на свет детеныши большой панды

В зоопарке Токио появились на свет детеныши большой панды

На Чемпионате Европы по футболу сборная Англии со счетом 1:0 победила команду Чехии

На Чемпионате Европы по футболу сборная Англии со счетом 1:0 победила команду Чехии

Ликвидация последствий сильного циклона продолжается в Ялте

Ликвидация последствий сильного циклона продолжается в Ялте

Президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Состоялся первый в истории Китая телемост с орбитальной станцией. Председатель КНР Си Цзиньпин пообщался с тремя тайконавтами — первым экипажем Китайской космической станции

Состоялся первый в истории Китая телемост с орбитальной станцией. Председатель КНР Си Цзиньпин пообщался с тремя тайконавтами — первым экипажем Китайской космической станции