Картинки дня: 24 июня 2021 года, четверг

Итальянец Маттео Вильярдита, который уже несколько лет переодевается в супергероя, чтобы бесплатно развлекать детей в больницах попросил Папу Римского помолиться за больных малышей и их родителей
Королева Великобритании Елизавета II провела первую с начала пандемии личную аудиенцию с премьер-министром Борисом Джонсоном
Криштиану Роналду забил 109-й мяч за сборную Португалии. Он сделал дубль в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Франции
Эсминец Великобритании "Дефендер" нарушил государственную границу РФ. Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по его курсу
В Великобритании поступила в обращение новая 50-фунтовая банкнота с портретом математика Алана Тьюринга
В Афганистане на фоне вывода американских войск начали наступление боевики движения «Талибан» (запрещено в России). Экстремисты захватили ряд районов, граничащих с Таджикистаном, а также стратегически важный погранпереход
Американская звезда Бритни Спирс потребовала отменить опекунство отца на судебном слушании в Лос-Анджелесе. Поклонники певицы активно поддерживают Бритни, приходя к зданиям суда с плакатами
В столичном регионе продлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Ожидается, что дневные показания термометров не раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений
Акция протеста в Токио против проведения летних Олимпийских игр