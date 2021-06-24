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24 июня 2021 12:29

Картинки дня: 24 июня 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Итальянец Маттео Вильярдита, который уже несколько лет переодевается в супергероя, чтобы бесплатно развлекать детей в больницах попросил Папу Римского помолиться за больных малышей и их родителей

Итальянец Маттео Вильярдита, который уже несколько лет переодевается в супергероя, чтобы бесплатно развлекать детей в больницах попросил Папу Римского помолиться за больных малышей и их родителей

Королева Великобритании Елизавета II провела первую с начала пандемии личную аудиенцию с премьер-министром Борисом Джонсоном

Королева Великобритании Елизавета II провела первую с начала пандемии личную аудиенцию с премьер-министром Борисом Джонсоном

Криштиану Роналду забил 109-й мяч за сборную Португалии. Он сделал дубль в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Франции

Криштиану Роналду забил 109-й мяч за сборную Португалии. Он сделал дубль в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Франции

Эсминец Великобритании "Дефендер" нарушил государственную границу РФ. Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по его курсу

Эсминец Великобритании "Дефендер" нарушил государственную границу РФ. Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по его курсу

В Великобритании поступила в обращение новая 50-фунтовая банкнота с портретом математика Алана Тьюринга

В Великобритании поступила в обращение новая 50-фунтовая банкнота с портретом математика Алана Тьюринга

В Афганистане на фоне вывода американских войск начали наступление боевики движения «Талибан» (запрещено в России). Экстремисты захватили ряд районов, граничащих с Таджикистаном, а также стратегически важный погранпереход

В Афганистане на фоне вывода американских войск начали наступление боевики движения «Талибан» (запрещено в России). Экстремисты захватили ряд районов, граничащих с Таджикистаном, а также стратегически важный погранпереход

Американская звезда Бритни Спирс потребовала отменить опекунство отца на судебном слушании в Лос-Анджелесе. Поклонники певицы активно поддерживают Бритни, приходя к зданиям суда с плакатами

Американская звезда Бритни Спирс потребовала отменить опекунство отца на судебном слушании в Лос-Анджелесе. Поклонники певицы активно поддерживают Бритни, приходя к зданиям суда с плакатами

В столичном регионе продлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Ожидается, что дневные показания термометров не раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений

В столичном регионе продлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Ожидается, что дневные показания термометров не раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений

Акция протеста в Токио против проведения летних Олимпийских игр

Акция протеста в Токио против проведения летних Олимпийских игр