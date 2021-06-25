Картинки дня: 25 июня 2021 года, пятница

Около сотни туш черепах обнаружены у берегов Шри-Ланки после пожара на контейнеровозе MV X-Press Pearl
Полная Луна на фоне креста "Миллениум" в столице Македонии Скопье
Не менее 300 человек пострадали от разрушительного торнадо в Чехии
Любопытная лошадь. Снимок сделан в Ставропольском крае
Уже больше десяти регионов ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан от коронавируса. Непривитых россиян без медицинского отвода могут отстранить от работы, и теперь перед пунктами вакцинации собираются очереди
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил гарнизон Олдершота в Хэмпшире по случаю Недели вооруженных сил
Военный парад по случаю 200-летия битвы при Карабобо в Венесуэле
Масштабная спасательная операция идет в округе Майами-Дейд в штате Флориде. Там ночью частично обрушилось 12-этажное жилое здание
Специалисты МЧС продезинфицировали Ленинградской вокзал и прилегающую территорию