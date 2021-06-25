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25 июня 2021 12:17

Картинки дня: 25 июня 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Около сотни туш черепах обнаружены у берегов Шри-Ланки после пожара на контейнеровозе MV X-Press Pearl

Около сотни туш черепах обнаружены у берегов Шри-Ланки после пожара на контейнеровозе MV X-Press Pearl

Полная Луна на фоне креста "Миллениум" в столице Македонии Скопье

Полная Луна на фоне креста "Миллениум" в столице Македонии Скопье

Не менее 300 человек пострадали от разрушительного торнадо в Чехии

Не менее 300 человек пострадали от разрушительного торнадо в Чехии

Любопытная лошадь. Снимок сделан в Ставропольском крае

Любопытная лошадь. Снимок сделан в Ставропольском крае

Уже больше десяти регионов ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан от коронавируса. Непривитых россиян без медицинского отвода могут отстранить от работы, и теперь перед пунктами вакцинации собираются очереди

Уже больше десяти регионов ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан от коронавируса. Непривитых россиян без медицинского отвода могут отстранить от работы, и теперь перед пунктами вакцинации собираются очереди

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил гарнизон Олдершота в Хэмпшире по случаю Недели вооруженных сил

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил гарнизон Олдершота в Хэмпшире по случаю Недели вооруженных сил

Военный парад по случаю 200-летия битвы при Карабобо в Венесуэле

Военный парад по случаю 200-летия битвы при Карабобо в Венесуэле

Масштабная спасательная операция идет в округе Майами-Дейд в штате Флориде. Там ночью частично обрушилось 12-этажное жилое здание

Масштабная спасательная операция идет в округе Майами-Дейд в штате Флориде. Там ночью частично обрушилось 12-этажное жилое здание

Специалисты МЧС продезинфицировали Ленинградской вокзал и прилегающую территорию

Специалисты МЧС продезинфицировали Ленинградской вокзал и прилегающую территорию