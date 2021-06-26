Картинки дня: 26 июня 2021 года, суббота

Тренировка сербского теннисиста Новака Джоковича со своим физиотерапевтом Улисесом Бади перед Уимблдоном
Ежегодный праздник выпускников средних общеобразовательных школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Митинг после вынесения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину - он получил 22,5 года тюрьмы за убийство Джорджа Флойда
Поисково-спасательная операция на месте обрушения 12-этажного жилого дома в Серфсайде, Флорида
В США проходит отбор гимнасток на Олимпийские игры в Токио
Военный парад в честь 200-летия битвы при Карабобо, после которой Венесуэла окончательно избавилась от испанского господства
Пляж в калифорнийском городе Ошенсайд
Торжственная встреча нового пассажирского самолета Embraer E195-E2 компании Helvetic Airways в Цюрихе
Последствия редкого торнадо в Южной Моравии, Чехия