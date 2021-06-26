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26 июня 2021 13:44

Картинки дня: 26 июня 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Тренировка сербского теннисиста Новака Джоковича со своим физиотерапевтом Улисесом Бади перед Уимблдоном

Тренировка сербского теннисиста Новака Джоковича со своим физиотерапевтом Улисесом Бади перед Уимблдоном

Ежегодный праздник выпускников средних общеобразовательных школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Ежегодный праздник выпускников средних общеобразовательных школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Митинг после вынесения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину - он получил 22,5 года тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Митинг после вынесения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину - он получил 22,5 года тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Поисково-спасательная операция на месте обрушения 12-этажного жилого дома в Серфсайде, Флорида

Поисково-спасательная операция на месте обрушения 12-этажного жилого дома в Серфсайде, Флорида

В США проходит отбор гимнасток на Олимпийские игры в Токио

В США проходит отбор гимнасток на Олимпийские игры в Токио

Военный парад в честь 200-летия битвы при Карабобо, после которой Венесуэла окончательно избавилась от испанского господства

Военный парад в честь 200-летия битвы при Карабобо, после которой Венесуэла окончательно избавилась от испанского господства

Пляж в калифорнийском городе Ошенсайд

Пляж в калифорнийском городе Ошенсайд

Торжственная встреча нового пассажирского самолета Embraer E195-E2 компании Helvetic Airways в Цюрихе

Торжственная встреча нового пассажирского самолета Embraer E195-E2 компании Helvetic Airways в Цюрихе

Последствия редкого торнадо в Южной Моравии, Чехия

Последствия редкого торнадо в Южной Моравии, Чехия