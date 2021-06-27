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27 июня 2021 15:47

Картинки дня: 27 июня 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Сварщик работает на заводе по производству стальных конструкций в Хучжоу, провинция Чжэцзян, Китай

Сварщик работает на заводе по производству стальных конструкций в Хучжоу, провинция Чжэцзян, Китай

Италия вышла в 1/8 Евро-2020, обыграв Австрию со счетом 2:1

Италия вышла в 1/8 Евро-2020, обыграв Австрию со счетом 2:1

Колея на поверхности Марса, снятая китайским марсоходом Zhurong

Колея на поверхности Марса, снятая китайским марсоходом Zhurong

Легкоатлетка Деанна Прайс установила рекорд США в метании молота среди женщин - 80,31 м. Мировой рекорд составляет 82,98 м

Легкоатлетка Деанна Прайс установила рекорд США в метании молота среди женщин - 80,31 м. Мировой рекорд составляет 82,98 м

В Гватемале почтили память 9000 человек, умерших от коронавируса

В Гватемале почтили память 9000 человек, умерших от коронавируса

Подготовка к Олимпийским играм в Токио

Подготовка к Олимпийским играм в Токио

Пикадор готовится к корриде в Мадриде

Пикадор готовится к корриде в Мадриде

Женщина с собакой спасаются от аномальной жары в парке Сьюард, Сиэтл, штат Вашингтон, США

Женщина с собакой спасаются от аномальной жары в парке Сьюард, Сиэтл, штат Вашингтон, США

Постановка пьесы Шекспира «Буря» в лесном театре недалеко от Саутволда, Великобритания

Постановка пьесы Шекспира «Буря» в лесном театре недалеко от Саутволда, Великобритания