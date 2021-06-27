Картинки дня: 27 июня 2021 года, воскресенье

Сварщик работает на заводе по производству стальных конструкций в Хучжоу, провинция Чжэцзян, Китай
Италия вышла в 1/8 Евро-2020, обыграв Австрию со счетом 2:1
Колея на поверхности Марса, снятая китайским марсоходом Zhurong
Легкоатлетка Деанна Прайс установила рекорд США в метании молота среди женщин - 80,31 м. Мировой рекорд составляет 82,98 м
В Гватемале почтили память 9000 человек, умерших от коронавируса
Подготовка к Олимпийским играм в Токио
Пикадор готовится к корриде в Мадриде
Женщина с собакой спасаются от аномальной жары в парке Сьюард, Сиэтл, штат Вашингтон, США
Постановка пьесы Шекспира «Буря» в лесном театре недалеко от Саутволда, Великобритания