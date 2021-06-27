Картинки дня: 28 июня 2021 года, понедельник

Футболисты соревнуются на затопленном газоне в очередном матче чемпионата Бразилии.
Велогонщик из Нидерландов Маттье Ван дер Поль празднует победу на втором этапе Тур де Франс.
Теннисистка Серена Уильямс готовится к матчам Уимблдона.
Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Огайо.
Актриса Шарлиз Терон на благотворительном вечере её именного благотворительного фонда, который призван решить некоторые проблемы Африки.
Сторонница экс-президента США Дональда Трампа на его выступлении.
Испанцы вернулись на трибуны корриды после очередного послабления карантина.
Британский эсминец Defender, нарушивший морские границы России у побереья Крыма, прибыл в порт Батуми.
Посетитель Музея Китайской коммунистической партии фотографируется у статуй вождей.