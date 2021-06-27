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28 июня 2021 9:01

Картинки дня: 28 июня 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Футболисты соревнуются на затопленном газоне в очередном матче чемпионата Бразилии.

Футболисты соревнуются на затопленном газоне в очередном матче чемпионата Бразилии.

Велогонщик из Нидерландов Маттье Ван дер Поль празднует победу на втором этапе Тур де Франс.

Велогонщик из Нидерландов Маттье Ван дер Поль празднует победу на втором этапе Тур де Франс.

Теннисистка Серена Уильямс готовится к матчам Уимблдона.

Теннисистка Серена Уильямс готовится к матчам Уимблдона.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Огайо.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Огайо.

Актриса Шарлиз Терон на благотворительном вечере её именного благотворительного фонда, который призван решить некоторые проблемы Африки.

Актриса Шарлиз Терон на благотворительном вечере её именного благотворительного фонда, который призван решить некоторые проблемы Африки.

Сторонница экс-президента США Дональда Трампа на его выступлении.

Сторонница экс-президента США Дональда Трампа на его выступлении.

Испанцы вернулись на трибуны корриды после очередного послабления карантина.

Испанцы вернулись на трибуны корриды после очередного послабления карантина.

Британский эсминец Defender, нарушивший морские границы России у побереья Крыма, прибыл в порт Батуми.

Британский эсминец Defender, нарушивший морские границы России у побереья Крыма, прибыл в порт Батуми.

Посетитель Музея Китайской коммунистической партии фотографируется у статуй вождей.

Посетитель Музея Китайской коммунистической партии фотографируется у статуй вождей.