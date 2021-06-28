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29 июня 2021 8:18

Картинки дня: 29 июня 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Инсталляция "Лежащий Биг-Бен из политических книг" появилась на улицах Манчестера.

Инсталляция "Лежащий Биг-Бен из политических книг" появилась на улицах Манчестера.

Непальский фермер готовится к посадке ростков риса.

Непальский фермер готовится к посадке ростков риса.

Гроза и сильный ветер устроили в Москве настоящее погодное бедствие.

Гроза и сильный ветер устроили в Москве настоящее погодное бедствие.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" готовится вывести на орбиту 36 британских спутников связи с космодрома Восточный.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" готовится вывести на орбиту 36 британских спутников связи с космодрома Восточный.

Рекордная жара накрыла западное побережье Канады.

Рекордная жара накрыла западное побережье Канады.

Пять человек погибли в результате частичного обрушения жилого здания в Майами.

Пять человек погибли в результате частичного обрушения жилого здания в Майами.

Футболки с портретами президента Бразилии Жаира Болсонару на митинге его сторонников.

Футболки с портретами президента Бразилии Жаира Болсонару на митинге его сторонников.

Прихожанка прикладывается к мощам Святого князя Александра Невского в Казанском соборе Ставрополя.

Прихожанка прикладывается к мощам Святого князя Александра Невского в Казанском соборе Ставрополя.