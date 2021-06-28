Картинки дня: 29 июня 2021 года, вторник

Инсталляция "Лежащий Биг-Бен из политических книг" появилась на улицах Манчестера.
Непальский фермер готовится к посадке ростков риса.
Гроза и сильный ветер устроили в Москве настоящее погодное бедствие.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" готовится вывести на орбиту 36 британских спутников связи с космодрома Восточный.
Рекордная жара накрыла западное побережье Канады.
Пять человек погибли в результате частичного обрушения жилого здания в Майами.
Футболки с портретами президента Бразилии Жаира Болсонару на митинге его сторонников.
Прихожанка прикладывается к мощам Святого князя Александра Невского в Казанском соборе Ставрополя.