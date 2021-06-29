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Коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
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29 июня 2021 14:32
Памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости
Михаил ФРОЛОВ
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