Картинки дня: 30 июня 2021 года, среда

Болельщики сборной Англии отмечают победу над немцами, одержанную в 1/4 финала чемпионата Европы.
Даниил Медведев нанес поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу и пробился во второй круг Уимблдонского теннисного турнира.
На выставке мобильных устройств в Барселоне на одном из стендов приготовили кусок мяса, распечатанный на 3D-принтере.
Мигрант, добивающийся от бельгийских властей решения вопроса с медстраховкой, объявил голодовку и зашил себе рот в Брюсселе.
Правительственные войска Афганистана выдвигаются в район боестолкновений с отрядами движения Талибан (организация запрещена в России).
Десятки баллонов с кислородом ждут заправки у ковид-больницы в Джакарте, Индонезия.
Вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" в Омске.
В Пекине проходят торжества в честь 100-летия Коммунистической партии Китая.
Сторонник независимой Каталонии демонстрирует флаг во время визита короля Испании Филиппа в Барселону.