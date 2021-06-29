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30 июня 2021 7:35

Картинки дня: 30 июня 2021 года, среда

Болельщики сборной Англии отмечают победу над немцами, одержанную в 1/4 финала чемпионата Европы.

Болельщики сборной Англии отмечают победу над немцами, одержанную в 1/4 финала чемпионата Европы.

Даниил Медведев нанес поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу и пробился во второй круг Уимблдонского теннисного турнира.

Даниил Медведев нанес поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу и пробился во второй круг Уимблдонского теннисного турнира.

На выставке мобильных устройств в Барселоне на одном из стендов приготовили кусок мяса, распечатанный на 3D-принтере.

На выставке мобильных устройств в Барселоне на одном из стендов приготовили кусок мяса, распечатанный на 3D-принтере.

Мигрант, добивающийся от бельгийских властей решения вопроса с медстраховкой, объявил голодовку и зашил себе рот в Брюсселе.

Мигрант, добивающийся от бельгийских властей решения вопроса с медстраховкой, объявил голодовку и зашил себе рот в Брюсселе.

Правительственные войска Афганистана выдвигаются в район боестолкновений с отрядами движения Талибан (организация запрещена в России).

Правительственные войска Афганистана выдвигаются в район боестолкновений с отрядами движения Талибан (организация запрещена в России).

Десятки баллонов с кислородом ждут заправки у ковид-больницы в Джакарте, Индонезия.

Десятки баллонов с кислородом ждут заправки у ковид-больницы в Джакарте, Индонезия.

Вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" в Омске.

Вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" в Омске.

В Пекине проходят торжества в честь 100-летия Коммунистической партии Китая.

В Пекине проходят торжества в честь 100-летия Коммунистической партии Китая.

Сторонник независимой Каталонии демонстрирует флаг во время визита короля Испании Филиппа в Барселону.

Сторонник независимой Каталонии демонстрирует флаг во время визита короля Испании Филиппа в Барселону.