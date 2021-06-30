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1 июля 2021 8:29

Картинки дня: 1 июля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Работа спасателей на месте обрушения жилого здания в Майами.

Работа спасателей на месте обрушения жилого здания в Майами.

Власти Калифорнии ввели ограничения на подачу воды из-за рекордной засухи.

Власти Калифорнии ввели ограничения на подачу воды из-за рекордной засухи.

Российская теннисистка Виталия Дьяченко во время поединка первого круга Уимблдона.

Российская теннисистка Виталия Дьяченко во время поединка первого круга Уимблдона.

Российские олимпийцы посетили молебен в Храме Христа Спасителя.

Российские олимпийцы посетили молебен в Храме Христа Спасителя.

Уборка урожая пшеницы в Ставропольском крае.

Уборка урожая пшеницы в Ставропольском крае.

Президент России Владимир Путин провел передачу "Прямая линия" и ответил на вопросы россиян.

Президент России Владимир Путин провел передачу "Прямая линия" и ответил на вопросы россиян.

Противоковидная обработка улиц в столице Индонезии городе Джакарта.

Противоковидная обработка улиц в столице Индонезии городе Джакарта.

Антиправительственные уличные протесты в Боготе, Колумбия.

Антиправительственные уличные протесты в Боготе, Колумбия.

Миллионы жителей Бангладеш покидают на переполненных паромах крупные города после объявления властей о введении локдауна.

Миллионы жителей Бангладеш покидают на переполненных паромах крупные города после объявления властей о введении локдауна.