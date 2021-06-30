Картинки дня: 1 июля 2021 года, четверг

Работа спасателей на месте обрушения жилого здания в Майами.
Власти Калифорнии ввели ограничения на подачу воды из-за рекордной засухи.
Российская теннисистка Виталия Дьяченко во время поединка первого круга Уимблдона.
Российские олимпийцы посетили молебен в Храме Христа Спасителя.
Уборка урожая пшеницы в Ставропольском крае.
Президент России Владимир Путин провел передачу "Прямая линия" и ответил на вопросы россиян.
Противоковидная обработка улиц в столице Индонезии городе Джакарта.
Антиправительственные уличные протесты в Боготе, Колумбия.
Миллионы жителей Бангладеш покидают на переполненных паромах крупные города после объявления властей о введении локдауна.