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2 июля 2021 8:40

Картинки дня: 2 июля 2021 года, пятница

С 1 июля Турция официально вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин, несогласные с этим решением вышли на митинг.

С 1 июля Турция официально вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин, несогласные с этим решением вышли на митинг.

В Калифорнии 17 человек пострадали из-за взрыва двух тонн нелегальной пиротехники во время конфискации полицейскими.

В Калифорнии 17 человек пострадали из-за взрыва двух тонн нелегальной пиротехники во время конфискации полицейскими.

Сборная России по баскетболу уступила в решающем матче немцам и не поедет на Олимпиаду в Токио.

Сборная России по баскетболу уступила в решающем матче немцам и не поедет на Олимпиаду в Токио.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Восточный.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Восточный.

Дели, Индия. Дети охлаждаются в водах речки в жаркий день.

Дели, Индия. Дети охлаждаются в водах речки в жаркий день.

Олимпийские кольца отражаются в воде залива в Токио.

Олимпийские кольца отражаются в воде залива в Токио.

Таиланд торжественно встретил первый самолёт с туристами, прибывший в Пхукет. Курортный остров открыли для тех, кто прошел вакцинацию от ковида.

Таиланд торжественно встретил первый самолёт с туристами, прибывший в Пхукет. Курортный остров открыли для тех, кто прошел вакцинацию от ковида.

Посетитель музея Первого съезда Компартии Китая в Шанхае. Ведущая политическая сила КНР отмечает в эти дни столетие со дня основания.

Посетитель музея Первого съезда Компартии Китая в Шанхае. Ведущая политическая сила КНР отмечает в эти дни столетие со дня основания.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле первого лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле первого лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.