Картинки дня: 2 июля 2021 года, пятница

С 1 июля Турция официально вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин, несогласные с этим решением вышли на митинг.
В Калифорнии 17 человек пострадали из-за взрыва двух тонн нелегальной пиротехники во время конфискации полицейскими.
Сборная России по баскетболу уступила в решающем матче немцам и не поедет на Олимпиаду в Токио.
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Восточный.
Дели, Индия. Дети охлаждаются в водах речки в жаркий день.
Олимпийские кольца отражаются в воде залива в Токио.
Таиланд торжественно встретил первый самолёт с туристами, прибывший в Пхукет. Курортный остров открыли для тех, кто прошел вакцинацию от ковида.
Посетитель музея Первого съезда Компартии Китая в Шанхае. Ведущая политическая сила КНР отмечает в эти дни столетие со дня основания.
Президент России Владимир Путин принял в Кремле первого лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.