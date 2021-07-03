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3 июля 2021 10:59

Картинки дня: 3 июля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
В Риме празднуют выход сборной Италии в полуфинал чемпионата Европы по футболу, после того как она обыграла команду Бельгии

В Риме празднуют выход сборной Италии в полуфинал чемпионата Европы по футболу, после того как она обыграла команду Бельгии

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне

Фестиваль света по случаю 100-летия со дня образования Коммунистической партии Китая продолжается в Шанхае

Фестиваль света по случаю 100-летия со дня образования Коммунистической партии Китая продолжается в Шанхае

Наземная операция в рамках военно-морских учений НАТО Sea Breeze 2021 проходит на Украине

Наземная операция в рамках военно-морских учений НАТО Sea Breeze 2021 проходит на Украине

После аномальной жары в Канаде начались лесные пожары

После аномальной жары в Канаде начались лесные пожары

Число жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами возросло до двенадцати. Еще 149 человек седьмой день ищут под завалами

Число жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами возросло до двенадцати. Еще 149 человек седьмой день ищут под завалами

Жители Багдада спасаются от жары купаниями в реке Тигр

Жители Багдада спасаются от жары купаниями в реке Тигр

Свыше миллиона человек пострадали от последствий наводнений в провинции Цзянси на юго-востоке Китая

Свыше миллиона человек пострадали от последствий наводнений в провинции Цзянси на юго-востоке Китая

Началась эвакуация жителей провинции Батангас на Филлипинах из-за извержения вулкана Тааль

Началась эвакуация жителей провинции Батангас на Филлипинах из-за извержения вулкана Тааль