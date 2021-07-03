Картинки дня: 3 июля 2021 года, суббота

В Риме празднуют выход сборной Италии в полуфинал чемпионата Европы по футболу, после того как она обыграла команду Бельгии
Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне
Фестиваль света по случаю 100-летия со дня образования Коммунистической партии Китая продолжается в Шанхае
Наземная операция в рамках военно-морских учений НАТО Sea Breeze 2021 проходит на Украине
После аномальной жары в Канаде начались лесные пожары
Число жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами возросло до двенадцати. Еще 149 человек седьмой день ищут под завалами
Жители Багдада спасаются от жары купаниями в реке Тигр
Свыше миллиона человек пострадали от последствий наводнений в провинции Цзянси на юго-востоке Китая
Началась эвакуация жителей провинции Батангас на Филлипинах из-за извержения вулкана Тааль